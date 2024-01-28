Τουρκία: Μία σύλληψη για την φονική επίθεση στην καθολική εκκλησία

Ένα άτομο στην Τουρκία, που σύμφωνα με τα εκεί ΜΜΕ σχετίζεται με την ένοπλη επίθεση, στην καθολική εκκλησία Santa Maria στο Sarıyer συνελήφθη από ομάδες της Διεύθυνσης Αντιτρομοκρατικού Κλάδου της Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης.
Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο, ενώ στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν τουλάχιστον δύο βίντεο με την επίθεση και με την διαφυγή των δραστών. Στο ένα βίντεο, οι δύο δράστες μπαίνουν στην εκκλησία την ώρα που οι πιστοί παρακολουθούν την Κυριακάτικη λειτουργία και αρχίζουν να πυροβολούν, σκοτώνοντας έναν άνδρα. Οι άνθρωποι, μόλις ακούνε τους πυροβολισμούς πέφτουν αμέσως στο πάτωμα για να σωθούν. Οι δύο άνδρες ανοίγουν την πόρτα και φεύγουν.
⭕ Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
⭕ Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor.
⭕ Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor. pic.twitter.com/9PR1DGLK3E
— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) January 28, 2024
Μετά την επίθεση κάμερα καταγράφει τους δράστες να περπατούν σχεδόν αμέριμνοι, χωρίς όμως να έχουν βγάλει τις κουκούλες τους.
Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı
Şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı!
— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 28, 2024
⭕ Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
⭕ Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor.
⭕ Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor. pic.twitter.com/9PR1DGLK3E
— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) January 28, 2024
⭕ Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
⭕ Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor.