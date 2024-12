Τουρκία: Κάπου 7.600 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στην χώρα τους τις 5 πρώτες ημέρες έπειτα από την πτώση του Άσαντ

Περίπου 7.600 Σύροι πρόσφυγες πέρασαν τα τουρκικά σύνορα και επέστρεψαν στη χώρα τους τις πέντε πρώτες ημέρες μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από μια εβδομάδα και πλέον, σημείωσε σε ανάρτησή του την Κυριακή (15/12) ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Ο συνολικός αριθμός των Σύρων που «επέστρεψαν οικειοθελώς από την Τουρκία» στη χώρα τους ανήλθε σε 7.621 από την 9η ως την 13η Δεκεμβρίου, ανέφερε ο Αλί Γερλίκαγια μέσω X.

Η Τουρκία φιλοξενεί σχεδόν τρία εκατομμύρια Σύρους που εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011, από τους οποίους 1,24 εκατ. (περί το 42%) κατάγονται από το Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας (βορειοδυτικά).

Μετά την αλλαγή καθεστώτος, αρκετοί από αυτούς τρέφουν την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

