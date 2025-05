Τουρκία: Η κυβέρνηση Ερντογάν σε συνομιλίες με την καναδική Candu Energy για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού

Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Candu Energy του Καναδά και άλλες εταιρείες σχετικά με σχέδια για την κατασκευή του δεύτερου και του τρίτου πυρηνικού σταθμού της, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους προχθές, Δευτέρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στη νοτιοανατολική Τουρκία, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε πως η Τουρκία θέλει «να βάλει ένα όνομα» φέτος στα προγράμματα για τους επιπλέον σταθμούς που σχεδιάζει.



«Η Ρωσία, η Νότια Κορέα και η Κίνα ενδιαφέρονται για το δεύτερο και τον τρίτο πυρηνικό σταθμό. Όμως επιπλέον αυτών, υπάρχουν επίσης άλλες χώρες και εταιρείες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε», δήλωσε.

«Μία απ’ αυτές είναι, για παράδειγμα, ο Καναδάς. Η εταιρεία Candu», πρόσθεσε.

Η Candu δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Türkiye is in talks with Canada’s Candu Energy and other companies regarding plans to build its second and third nuclear power plants, Turkish Energy Minister Alparslan Bayraktar said.

— CGTN Africa (@cgtnafrica) May 21, 2025