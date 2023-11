Τουρκία: Επεισόδια σε διαδήλωση για τη Γάζα έξω από τη βάση του Ιντζιρλίκ

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής κατά την διάρκεια διαδήλωσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού, έξω από την αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, στην Τουρκία.

Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει την συγκέντρωση, που διοργάνωσε η ισλαμιστικού προσανατολισμού τουρκική ΜΚΟ «ΙΗΗ Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας».

🆕NATO base at 🇹🇷 Incirlik, #Turkyie used for 🇬🇧UK-🇺🇲US-🇪🇺EU-armed #GazaGenocide

stormed by protestors.

Context: https://t.co/Sfw6bEZfPh pic.twitter.com/b9XzfhmSZv

— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) November 5, 2023