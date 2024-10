Τουρκία: Αεροπορική επίθεση σε 32 στόχους στο Ιράκ και στη Συρία – Το PKK «δείχνει» η κυβέρνηση Ερντογάν

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι πραγματοποίησε βομβαρδισμούς σε «32 στόχους», θέσεις του PKK και των συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Οι επιθέσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε άτομα και αποδόθηκε από τις τουρκικές αρχές στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα.

«Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (…) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια δήλωσε χθες πως οι δράστες της επίθεσης στην τουρκική πρωτεύουσα είναι «πολύ πιθανό» να ήταν μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, τα πέντε θύματα της επίθεσης ήταν τέσσερις εργαζόμενοι της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα TUSAS.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, οι δύο τρομοκράτες σκότωσαν τον οδηγό του ταξί, ονόματι Μουράτ Αρσλάν, με το οποίο πήγαν στις εγκαταστάσεις της TUSAS, και τον έκρυψαν μέσα στο όχημα. «Έχουμε έναν αδελφό, οδηγό ταξί που μαρτύρησε», ανέφερε ο Γιλμάζ.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας οι δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες».

Λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση, ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε: «Προσπάθησαν να διαταράξουν την ειρήνη του έθνους μας πραγματοποιώντας μια άθλια και ατιμωτική επίθεση στις εγκαταστάσεις της TUSAS, όπως κάνουν πάντα. Δίνουμε σε αυτά τα καθάρματα του PKK την τιμωρία που τους αξίζει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν έρχονται στα λογικά τους».

Ο Γκιουλέρ διαβεβαίωσε πως «δεν θα τους αφήσουμε να φύγουν μέχρι να εξοντωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης. Θα αποζημιώσουμε για τον πόνο που προκάλεσαν και όλοι θα το δουν αυτό».

Οι δράστες, ένας άνδρας και γυναίκα, «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν), κατά τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ακόμη 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κ. Γερλίκαγια.

Το PKK, σε ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η ομάδα των δραστών έφτασε στην είσοδο των εγκαταστάσεων της TUSAS με ταξί κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας του προσωπικού ασφαλείας.



Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με βαριά όπλα και πιθανότατα με εκρηκτικά, κατάφεραν να εισέλθουν στο συγκρότημα.

