Γαλλία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη

Φονική έκρηξη σημειώθηκε στη Νοτιοδυτική Γαλλία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022