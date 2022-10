Πάρτι στο twitter με την Λιζ Τρας: Το εισιτήριο της Rynanair, o Τάκης Λεμονής, ο Γιάννης Μπέζος και το μαρούλι

Η παραίτηση της Λιζ Τρας στην Βρετανία έβαλε «φωτιά» στα social media της Βρετανίας, αλλά και της Ελλάδας. Ένα απίθανο πάρτι με χιουμοριστικά σχόλια, αιχμηρές αναρτήσεις και δηλητηριώδεις ατάκες έχει στηθεί εδώ και λίγες ώρες.

Ρεσιτάλ δίνουν οι χρήστες του διαδικτύου με τα σχόλιά τους, κυκλοφορώντας μάλιστα φωτογραφία της Ντάουνινγκ Στριτ με το σύμβολο της… Airbnb για να καταδείξουν ότι η μονιμότητα είναι άγνωστη λέξη για την πρωθυπουργική κατοικία.

Περισσότερο από τη θητεία της Τρας διήρκεσε η παραμονή του τραγουδιού «Believe» της Cher στο νούμερο ένα των βρετανικών τσαρτ, κατά πέντε ημέρες, έγραψε άλλος χρήστης του Twitter

‘Believe’ by Cher was number one in the UK for five days longer than Liz Truss was Prime Minister pic.twitter.com/kPmjjHyyYK

— James (@DrJamesJBailey) October 20, 2022