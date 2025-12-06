Το τηλεφώνημα του Ρονάλντο στον Τραμπ – «Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ημέρες μετά την συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.
  • Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο truth social, εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον Πορτογάλο σταρ, ο οποίος τον κάλεσε για να τον ευχαριστήσει για την ξενάγηση.
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως ο Ρονάλντο του τηλεφώνησε για την ξενάγηση στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο τύπο» και δηλώνοντας «Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν!».
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Ρονάλντο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ημέρες μετά την συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο. Με ανάρτησή του στο truth social, ο Τραμπ δεν έκρυψε την συμπάθειά του προς τον Πορτογάλο σουπερ σταρ το παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να τον ευχαριστήσει για την ξενάγησή του στον Λευκό Οίκο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, μόλις μου τηλεφώνησε για να με ευχαριστήσει για την ξενάγηση που του έκανα αυτή την εβδομάδα στο Λευκό Οίκο και στο Οβάλ Γραφείο. Είναι ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

 

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ, με τους οποίους ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής αντάλλαξε βλέμματα σε ένα δείπνο που ουσιαστικά συνδύαζε διπλωματία, επιχειρηματικότητα και ψυχαγωγία.

 

