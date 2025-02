Το σχέδιο αξίας 200 δισ. ευρώ της Φον ντερ Λάιεν για να γίνει η Ευρώπη «ήπειρος Τεχνητής Νοημοσύνης» – Προειδοποιήσεις από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε χθες από τη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι ότι η ΕΕ στοχεύει να επενδύσει 200 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση «gigafactories AI».

Η ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή, για ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 109 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία τα επόμενα χρόνια.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η επένδυση είναι ισοδύναμη «με αυτό που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ», αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Stargate», ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά την ομιλία της στη Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «AI Champions», η οποία υπόσχεται 150 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρόχους, τους επενδυτές και τη βιομηχανία, καθώς και τη νέα πρωτοβουλία «Invest AI» που υπόσχεται 50 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολικά 200 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

«Θα εστιάσουμε σε βιομηχανικές και κρίσιμες εφαρμογές. Θα είναι η μεγαλύτερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κόσμο για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης», είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βελτιώσει την υγειονομική μας περίθαλψη, θα τονώσει την έρευνα και την καινοτομία μας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι, μαζί με τα κράτη μέλη και τους εταίρους μας, θα κινητοποιήσουμε πρωτοφανή κεφάλαια μέσω του InvestAI για ευρωπαϊκά gigafactories τεχνητής νοημοσύνης.

‼️🇪🇺 We want #Europe to be one of the leading continents in AI development – Ursula von der Leyen pic.twitter.com/sja78QXb3M



Σημείωσε, επίσης, ότι αυτή η μοναδική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, παρόμοια με το CERN, για την τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει σε όλους τους επιστήμονες και τις εταιρείες να αναπτύξουν τα πιο προηγμένα πολύ μεγάλα μοντέλα που απαιτούνται «για να καταστεί η Ευρώπη ήπειρος τεχνητής νοημοσύνης».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα δώρο στην ανθρωπότητα, αλλά παράλληλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη είναι ευρέως διαδεδομένα και προσβάσιμα σε όλους».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, το ταμείο InvestAI της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τέσσερα μελλοντικά gigafactories τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα νέα gigafactories AI θα ειδικεύονται στην κατάρτιση των πιο σύνθετων, πολύ μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Τέτοια μοντέλα επόμενης γενιάς απαιτούν εκτεταμένη υπολογιστική υποδομή για ανακαλύψεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ιατρική ή η επιστήμη.

Τα gigafactories θα έχουν περίπου 100.000 τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας γενιάς, περίπου τέσσερις φορές περισσότερα από τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή.

Τα gigafactories που χρηματοδοτούνται μέσω του InvestAI θα είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κόσμο για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Θα εξυπηρετήσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο της συνεργατικής, ανοικτής καινοτομίας, με έμφαση σε πολύπλοκες βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές κρίσιμης σημασίας για την αποστολή. Ο στόχος είναι κάθε εταιρεία, όχι μόνο οι μεγαλύτεροι παίκτες, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ μεγάλης κλίμακας για να χτίσει το μέλλον.

Το InvestAI θα περιλαμβάνει ένα πολυεπίπεδο ταμείο, με διαφορετικά προφίλ κινδύνου και απόδοσης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα περιόριζε τις επενδύσεις άλλων εταίρων. Η αρχική χρηματοδότηση της Επιτροπής για το InvestAI θα προέλθει από υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που έχουν ψηφιακή συνιστώσα, όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το InvestEU.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συνεισφέρουν με τον προγραμματισμό των κονδυλίων τους για τη συνοχή. Η χρηματοδότηση των gigafactories τεχνητής νοημοσύνης με συνδυασμό επιχορηγήσεων και ιδίων κεφαλαίων θα χρησιμεύσει ως μία από τις πιλοτικές περιπτώσεις για στρατηγικές τεχνολογίες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της «Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας» (Competitiveness Compass).

Η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει τα πρώτα επτά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης τον Δεκέμβριο και σύντομα θα ανακοινώσει τα επόμενα πέντε. Η υφιστάμενη στήριξη για τα εργοστάσια ΤΝ ύψους 10 δισ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση στην ΤΝ στον κόσμο και θα απελευθερώσει πάνω από δέκα φορές περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Παρέχει ήδη μαζική πρόσβαση για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία σε υπερυπολογιστές.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε από το Παρίσι ότι η «υπερβολική ρυθμιστική πλαισίωση» της Τεχνητής Νοημοσύνης «μπορεί να σκοτώσει μία βιομηχανία που βρίσκεται σε ταχεία άνθηση».

“America wants to partner with all of you and we want to embark on the AI revolution with a spirit of openness and collaboration.” pic.twitter.com/4v56FuDf6v

Vice President JD Vance at the AI summit in Paris:



Από το βήμα της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ηγέτες χωρών και επικεφαλής εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Αμερική θα είναι απαλλαγμένα από ιδεολογικές προκαταλήψεις» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα περιορίσουν ποτέ το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου για τους πολίτες μας».

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε αναπτυξιακές πολιτικές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε και πρόσθεσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ηγέτης στην AI και η κυβέρνησή μας επιθυμεί αυτό να παραμείνει».

«Τώρα, αυτήν την στιγμή, αντιμετωπίζουμε την εκπληκτική προοπτική μίας νέας βιομηχανικής επανάστασης, αντίστοιχης με την επανάσταση της εφεύρεσης της ατμομηχανής», δήλωσε ο Βανς. «Αλλά ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί… αν η υπερβολική ρύθμιση αποθαρρύνει τους καινοτόμους να αναλάβουν τα αναγκαία ρίσκα για να προωθήσουν την μπάλα προς το τέρμα».



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε τις χώρες για συμπράξεις με «αυταρχικά καθεστώτα», οι οποίες «ποτέ δεν είναι επωφελείς μακροπρόθεσμα», αναφερόμενος στις «βαριά επιδοτούμενες» εξαγωγές της τεχνολογίας 5G από την Κίνα.

“If you aren’t paying for the product, you are the product.”

US Vice President JD Vance has warned world leaders about partnering with authoritarian regimes during a summit on AI in Paris. https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/L8nsVT5ydJ

— Sky News (@SkyNews) February 11, 2025