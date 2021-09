«The Onion»: Το σατιρικό site που κάνει την Ελλάδα… δώρο στη Μέρκελ

Το αμερικανικό σατιρικό site «The Onion» δίνει την Ελλάδα… δώρο στην Άγκελα Μέρκελ. Καλά διαβάσατε!

Το “The Onion” είναι ένα από τα παλαιότερα site με σατιρικό περιεχόμενο και ψεύτικες ειδήσεις, κάτι σαν το ελληνικό «Το κουλούρι».

Με αφορμή τις γερμανικές εκλογές και την αποχώρηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, από την εξουσία, δημοσίευσαν ένα άρθρο με τον τίτλο “Η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμά την Άνγκελα Μέρκελ δίνοντας της την Ελλάδα”.

“Σε μια τελετή για την αποχώρησή της Άγνκελα Μέρκελ από την καγκελαρία της Γερμανίας έπειτα από 16 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμά τη διάσημη πολιτικό την Παρασκευή χαρίζοντας της την Ελλάδα” αναφέρει το χιουμοριστικό άρθρο.

“Ελπίζουμε ότι η καγκελάριος θα δεχθεί το έθνος της Ελλάδας ως ένα μικρό δώρο για την αποχώρησή της, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε την εκτίμησή μας στα τόσα χρόνια προσφοράς της” δήλωσε η πρόεδρος Ursula von der Leyen, προσθέτοντας ότι έπειτα από τόσα χρόνια ειδικής φροντίδας που έδειξε η Μέρκελ στην Ελλάδα, είναι δίκαιο η χώρα να γίνει δική της, έτσι ώστε να κάνει ό,τι θέλει.

Η καγκελάριος Μέρκελ βοήθησε να κατευθύνει χώρες της ΕΕ μέσα από πολλές κρίσεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της και έγινε ένας από τους ηγέτες με την μεγαλύτερη επιρροή της περιόδου μας. Πάντα φρόντιζε η Ελλάδα να περιλαμβάνεται στα σχέδιά της.

To δημοσίευμα σχολίασε και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, με tweet του.

“Θα ήταν ξεκαρδιστικό αν δεν ήταν τόσο τρομακτικά κοντά στην αλήθεια!” έγραψε.

It would be hilarious had it not been so eerily close to he truth! https://t.co/9vfA9XPvjh

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) September 26, 2021