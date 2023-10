Το Ισραήλ χτύπησε εκατοντάδες τοποθεσίες στην Γάζα – «222 οι όμηροι στα χέρια της Χαμάς»

Μαχητές της Χαμάς συγκρούστηκαν με ισραηλινή δύναμη που διείσδυσε στη Λωρίδα της Γάζας και επέστρεψαν στη βάση τους αφού κατέστρεψαν ισραηλινό στρατιωτικό εξοπλισμό, ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε νέα ενημέρωση για τον αριθμό των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα – λέγοντας ότι 222 άτομα έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ότι κρατούνται αιχμάλωτοι.

Η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωση ότι η διείσδυση από ένοπλη δύναμη, όπως τη χαρακτήρισε, έλαβε χώρα ανατολικά της Χαν Γιούνες στη νότια περιοχή της Γάζας, εν μέσω εκτιμήσεων για χερσαία επίθεση πλήρους κλίμακας από τις ισραηλινές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον θύλακα.

«Μαχητές συγκρούστηκαν με τη δύναμη που διείσδυσε, καταστρέφοντας δύο μπουλντόζες και ένα τεθωρακισμένο και ανάγκασαν τη δύναμη να αποσυρθεί, πριν επιστρέψουν με ασφάλεια στη βάση τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά για την καταστροφή ισραηλινού εξοπλισμού ή οχημάτων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την διεξαγωγή περιορισμένης κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της νύκτας εντός της Λωρίδας της Γάζας κατά παλαιστινίων ενόπλων και σε αναζήτηση ομήρων.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν ως στόχο συγκεντρώσεις δυνάμεων της Χαμάς που στήνουν ενέδρες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ευρύτερης κλίμακας ισραηλινής εισβολής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης κατά την τηλεοπτική ενημέρωση σήμερα ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι 222 άνθρωποι απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου κατά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και κρατούνται όμηροι.

