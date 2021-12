TIME: Πρόσωπο της χρονιάς ο Ίλον Μασκ

Το περιοδικό TIME απένειμε τον τίτλο “Πρόσωπο της Χρονιάς” στον Ίλον Μασκ, τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο, επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας διαστημικού τουρισμού SpaceX.

Mε την περιουσία του να εκτιμάται στα 265,4 δισεκατομμύρια δολάρια από το περιοδικό Forbes, ο Ίλον Μασκ, 50 ετών, διαδέχεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, που μοιράστηκαν πέρυσι τον τίτλο.

Ο μεγιστάνας με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, ο οποίος πολιτογραφήθηκε υπήκοος Καναδά κατόπιν ΗΠΑ, δεν αποτελεί σίγουρα μια συμβατική προσωπικότητα.

«Καθώς δημιούργησε λύσεις σε μια υπαρξιακή κρίση, ενσάρκωσε τις δυνατότητες και τους κινδύνους της εποχής των τεχνολογικών τιτάνων, επειδή έδωσε ώθηση για τις πιο τολμηρές και ανατρεπτικές μεταμορφώσεις της κοινωνίας, ο Ίλον Μασκ είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς του Time για το 2021», δήλωσε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Έντουαρντ Φέλσενταλ, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο Μασκ πέρασε τη ζωή του αψηφώντας τους “haters”: φαίνεται πως σήμερα βρίσκεται σε θέση να τους βάλει στη θέση τους», γράφουν οι δημοσιογράφοι του περιοδικού Time στο πορτρέτο του, που είναι αφιερωμένο στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Το έτος 2021 ήταν θεαματικό για τον Μασκ και τις επιχειρήσεις του. Η SpaceX σύναψε τον Απρίλιο ένα αποκλειστικό συμβόλαιο με τη Nasa για την αποστολή των πρώτων αστροναυτών στη Σελήνη από το 1972. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία έστειλε στο διάστημα τέσσερις διαστημικούς τουρίστες, στην πρώτη τροχιακή αποστολή στην Ιστορία, στην οποία δεν ταξίδευε κανένας επαγγελματίας αστροναύτης. Ο Μασκ μιλάει, εξάλλου, με ενθουσιασμό για το σχέδιό του περί αποικισμού του Άρη τα επόμενα χρόνια.

Από την άλλη, η Tesla, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ξεπέρασε τα 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια στη Wall Street τον Οκτώβριο, συνεχίζει να κυριαρχεί στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Ο στόχος μας με την Tesla ήταν πάντα να αποτελέσει το παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία με την ελπίδα πως και οι άλλοι κατασκευαστές θα φτιάχνουν επίσης ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς τις αειφόρες τεχνολογίες», είπε ο Μασκ σε συνέντευξή του στο Time.

O επιχειρηματίας ανήρτησε πριν από μερικές εβδομάδες μια δημοσκόπηση στο Twitter, όπου διαθέτει περισσότερους από 66 εκατομμύρια ακολούθους, ρωτώντας τους εάν θα έπρεπε ή όχι να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην εταιρεία. Οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021