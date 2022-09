TIME: Έρχεται στην Ευρώπη ο πιο δύσκολος χειμώνας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Εξαιρετικά δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις του αμερικανικού περιοδικού TIME για τον επερχόμενο χειμώνας στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Σε άρθρο με τίτλο «Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη θα βαθύνει – Ο κόσμος θα επωμιστεί το κόστος», ο ειδικός σε θέματα ενέργειας, Λέβελιν Κινγκ, τονίζει πως στο τέλος του 2022 για την Ευρώπη είναι πιθανό να είναι «ο χειρότερος χειμώνας από εκείνον στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1944 έως το 1945».

Σύμφωνα με το περιοδικό TIME, αρκετοί εμπειρογνώμονες, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), θεωρούν πως το σενάριο για πλήρη παύση των εξαγωγών φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την Ευρώπη είναι πλέον πιθανό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να γίνει πραγματικότητα το σενάριο, ορισμένοι πολίτες της ΕΕ να μην έχουν καθόλου θέρμανση, ενώ κάποιοι μπορεί να διαλέξουν μεταξύ φαγητού και ζεστασιάς.

«Οι τιμές του φυσικού αερίου ξεπέρασαν τα 3.100 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα στα μέσα Αυγούστου, μια αύξηση 610% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, όπως μετρήθηκε από την ολλανδική αγορά TTF. Σε αυτή την τιμή, πολλοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να λειτουργήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα» επισημαίνεται στο άρθρο. «Ως συνέπεια της αύξησης του κόστους των καυσίμων εισροών, οι τιμές αναφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν εκτιναχθεί σχεδόν 300% το 2022, σπάζοντας ρεκόρ. Συνολικά, οι τιμές της ενέργειας είναι δέκα φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της πενταετίας» προστίθεται.

«Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη και απέχει πολύ από το να είναι. Με ζεστό καιρό, ο εξοπλισμός ψύξης καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να παράγεται από φυσικό αέριο, αιολική ή ηλιακή ενέργεια, άνθρακα, γεωθερμία, βιομάζα ή πυρηνική ενέργεια. Αντίθετα, σε κρύο καιρό – την «περίοδο θέρμανσης» – η ενέργεια αντλείται κυρίως από ορυκτά καύσιμα, ιδίως φυσικό αέριο και πετρέλαιο, επειδή τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης εξακολουθούν να λειτουργούν με πετρέλαιο. Όπως κάθε χρόνο, η ζήτηση για φυσικό αέριο θα αυξηθεί επομένως δραματικά τον ερχόμενο χειμώνα. Με την Ευρώπη να εξαρτάται από τις ρωσικές εισαγωγές για πάνω από το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και το 46% για άνθρακα και 27% για πετρέλαιο, ο Πούτιν έχει μεγάλο πλεονέκτημα» τονίζει η αρθρογράφος στην κατακλείδα του άρθρου του TIME.

"If Russia cuts off the gas—perhaps when, not if—the European consequences will be massive and the global economic consequences could be tragic."

