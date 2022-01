Τιερί Μιγκλέρ: Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας

Ο Γάλλος δημιουργός Τιερί Μιγκλέρ, ο οποίος μεσουράνησε στον κόσμο της μόδας τα χρόνια του 1980, απεβίωσε την Κυριακή στα 73 του χρόνια από «φυσικά» αίτια, ενημέρωσε ο πράκτοράς του, ο Ζαν-Μπατίστ Ρουζό, το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Με απέραντη θλίψη πρέπει να σας ενημερώσουμε για τον θάνατο του Μανφρέντ Τιερί Μιγκλέρ, ο οποίος επήλθε την Κυριακή 23η Ιανουαρίου 2022», ανέφερε εξάλλου ο ίδιος σε ανακοίνωσή του η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γάλλου μόδιστρου στον Facebook.

Ο Τιερί Μιγκλέρ γεννήθηκε το 1948 στο Στρασβούργο της Γαλλίας, κοντά στα γερμανικά σύνορα και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο του στο σχέδιο. Μόλις στα 9 του χρόνια ξεκίνησε να μελετά κλασικό χορό και από τα 14 του χόρευε στο μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Ρήνου. Ταυτόχρονα σπούδασε σχέδιο στη Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών του Στρασβούργου.

Σε ηλικία 24 ετών μετακόμισε στο Παρίσι και σχεδίαζε ρούχα για τις παρισινές μπουτίκ. Μόλις δύο χρόνια μετά, η φήμη του εκτοξεύτηκε και σχεδίαζε για μεγάλους οίκους του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου και της Βαρκελώνης.

Το 1973 παρουσίασε την πρώτη του συλλογή. Το τολμηρό του στιλ γεμάτο λάμψη και χρώμα, με συμπαγείς, συγκροτημένες δημιουργίες εντυπωσίασαν και εκτόξευσαν την καριέρα του. Το 2001 αποσύρθηκε από τον χώρο της μόδας και αφοσιώθηκε στον σχεδιασμό ενδυμάτων και κοστουμιών για μεγάλες παραγωγές.

Rest In Peace to the incomparable Manfred Thierry Mugler. One of the greatest couturiers and designers the world has seen. 🕊 #MUGLER pic.twitter.com/DxpRtTbzFx

— AJM (@armandojasonmjr) January 23, 2022