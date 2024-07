Θρίλερ στη Βρετανία: Συνελήφθη 24χρονος για την υπόθεση των ανθρώπινων λειψάνων μέσα σε βαλίτσες

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ύποπτο για την υπόθεση του εντοπισμού ανθρώπινων λειψάνων σε δύο βαλίτσες, στην Κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον του Μπρίστολ.

Η σύλληψη του 24χρονου υπόπτου έγινε στο Μπρίστολ, ενώ η αστυνομία θα τον μεταγάγει για ανάκριση στο Λονδίνο, αργότερα σήμερα, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό μετά το μακάβριο εύρημα στη γέφυρα του Μπρίστολ.

Γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι τοπικές αρχές στη Βρετανία ενημερώθηκαν ότι ένας άνδρας συμπεριφερόταν ύποπτα κοντά στη γέφυρα, όμως όταν έφτασαν εκεί τα περιπολικά, είχε φύγει, αφήνοντας πίσω του δύο βαλίτσες.

Armed police arrest man, 24, at #Bristol Temple Meads railway station as they investigate deaths of two men whose bodies were found in suitcases at #CliftonSuspensionBridge

Police had earlier named Colombian national Yostin Andres Mosquera, 24, as someone they were hunting pic.twitter.com/M6Iwy14Qf1

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 13, 2024