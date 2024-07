Βρετανία: Σε δύο άνδρες ανήκουν τα ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσες – «Επίσημα έγκλημα», λέει η Αστυνομία – ΒΙΝΤΕΟ

Τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν σε δύο βαλίτσες, στην Κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον, στην περιοχή του Μπρίστολ ανήκουν σε δύο ενήλικους άνδρες και ο ύποπτος που αναζητούν οι αρχές ταξίδεψε από το Λονδίνο μέχρι εκεί με τις αποσκευές, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό μετά το μακάβριο εύρημα στη γέφυρα του Μπρίστολ. Γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ένας άνδρας συμπεριφερόταν ύποπτα κοντά στη γέφυρα, όμως όταν έφτασαν εκεί τα περιπολικά, είχε φύγει, αφήνοντας πίσω του δύο βαλίτσες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι έχει αναλάβει την υπόθεση και ερευνά μια «σκηνή εγκλήματος» στο δυτικό Λονδίνο. Πιστεύεται ότι ο ύποπτος ταξίδεψε από τη βρετανική πρωτεύουσα μέχρι το Μπρίστολ την Τετάρτη και στη συνέχεια πήρε ταξί για να πάει στη γέφυρα, μεταφέροντας τις βαλίτσες.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

BREAKING: The bodies of two men were found in the suitcases on Clifton Suspension Bridge. There is now a crime scene in Shepherds Bush in London and the investigation is being led by the Met Police. Acting Bristol commander Vicks Hayward-Melen has just made a statement. pic.twitter.com/r1itadwufh

Η Βικς Χέιγουορντ Μέλεν, που ασκεί καθήκοντα επιθεωρήτριας της αστυνομίας στο Μπρίστολ, επιβεβαίωσε ότι η ιατροδικαστική εξέταση στα λείψανα συνεχίζεται, όμως πιστεύεται ότι τα θύματα ήταν δύο άνδρες. «Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως και προτεραιότητά μας είναι να εντοπίσουμε και να μιλήσουμε σε συγγενείς τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, ένας Αμερικανός τουρίστας και η σύζυγός του περίμεναν για ταξί κοντά στη γέφυρα και είδαν δύο άνδρες να προσπαθούν να κουβαλήσουν βαλίτσες που έδειχναν βαριές. Το ζευγάρι είπε ότι μια περαστική γυναίκα σταμάτησε για να τους βοηθήσει και, διαπιστώνοντας πόσο βαριές ήταν, τους ρώτησε: «Τι έχουν μέσα; Πτώματα;».

An eye witness at the incident at #Clifton Bridge, #Bristol who saw TWO men lifting the suitcases out of a taxi tells LBC a woman that helped the man jokingly said “these are the heaviest suitcases I’ve ever lifted, what’s in them bodies”‼️ #Manhunt is still underway. pic.twitter.com/LChpdPjlxH

Στο μεταξύ στην τοπική κοινωνία του Μπρίστολ εύχονται τα λείψανα να μην ανήκουν σε έναν νεαρό συμπολίτη τους, τον Τζακ Σάλιβανο οποίος έχει δηλωθεί “αγνοούμενος”. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από την Αστυνομία, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν τα ευρήματα με τον αγνοούμενο νεαρό.

Locals are praying the body in the suitcases is not linked to the disappearance of local man Jack Sullivan.

His family have been updated about recent developments at the Clifton Suspension Bridge in Bristol but police don’t yet believe there are any links this early on pic.twitter.com/tbfKde8iaS

— True crime – Seeking justice (@downtothewoods) July 11, 2024