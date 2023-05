Τέξας: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Άλεν – Αναφορές για τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση της αστυνομίας στην πόλη Άλεν του Τέξας, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο.

Το αμερικανικό δίκτυο Fox News μεταδίδει πως υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

.@ATFDallas ATF personnel are responding to the active shooter incident at Allen Premium Outlets in Allen, TX. Allen Police Department is the point of contact and will release more information as it becomes available. pic.twitter.com/ntQXLIK4bs

— ATF Dallas (@ATFDallas) May 6, 2023