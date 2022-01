Τέξας: Ένοπλος κρατά ομήρους σε συναγωγή

Ένοπλος κρατά ομήρους σε συναγωγή στην πόλη Κόλεϊβιλ του Τέξας. Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες των ειδικών δυνάμεων (SWAT) και έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ αξιωματούχοι διαπραγματεύονται με τον ένοπλο.

Το ηχητικό από τον δράστη που συνομιλεί με την αστυνομία μεταδιδόταν με απευθείας μετάδοση στο Facebook, ενώ η μετάδοση διεκόπη μόλις έφθασε στο σημείο η αστυνομία. Τοπικά Μέσα υποστηρίζουν ότι ο άνδρας φέρεται να είπε ότι δεν θέλει να βλάψει κάποιον και λέγεται πως αναφέρθηκε στην αδελφή του και το Ισλάμ. Σε άλλο σημείο, πάντως, απείλησε ότι θα σκοτώσει όλους τους ομήρους αν οποιοσδήποτε εισέλθει στη συναγωγή.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area.

— Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022