Συρία: Οι ΗΠΑ σκότωσαν ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σε αεροπορική επιδρομή

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε ένα ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σε επίθεση που εξαπέλυσε την Πέμπτη (19/12) στη Συρία.

«Στις 19 Δεκεμβρίου, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα χτύπημα ακριβείας με στόχο τον Αμπού Γιουσίφ, γνωστός με το όνομα Μαχμούντ, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της Συρίας. Δύο στελέχη του ISIS σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Αμπού Γιουσίφ», ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “Κεντρική Διοίκηση”).

«Αυτή η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους εταίρους στην περιοχή, να διαταράξει και να υποβαθμίσει τις προσπάθειες των τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον αμάχων και στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ, των συμμάχων μας και των εταίρων μας σε όλη την περιοχή και πέραν αυτής. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που προηγουμένως ελεγχόταν από το συριακό καθεστώς και τους Ρώσους.» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες – σε συνεργασία με τους συμμάχους και τους εταίρους στην περιοχή – δεν θα επιτρέψουν στο ISIS να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία και να ανασυγκροτηθεί. Το ISIS έχει την πρόθεση να βγάλει από την κράτηση τους πάνω από 8.000 πράκτορες του ISIS που κρατούνται σήμερα σε εγκαταστάσεις στη Συρία. Θα στοχεύσουμε επιθετικά αυτούς τους ηγέτες και τους πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσπαθούν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκτός Συρίας», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, στρατηγός Michael Erik Kurilla.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024