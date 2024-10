Συρία: Ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Η αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας εντόπισε «εχθρικούς» στόχους κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινό βομβαρδισμό.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για πλήγμα σε μια πολυκατοικία της Δαμασκού, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τέσσερεις νεκρούς.

BREAKING: 4 people killed, including 2 of non-Syrian nationalities, in the Israeli bombing of Damascus

Footage shows the initial moments after an airstrike hit an apartment in a building located in the Mazzeh neighborhood of Damascus, the Syrian capital.

According to Al… pic.twitter.com/7DtwZqbcwb

