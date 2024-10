Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον της Χάιφα – Ισραηλινά πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρουκέτες που εκτόξευσε το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εναντίον της Χάιφας, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία. Νωρίτερα, το φιλοϊρανικό κίνημα επιβεβαίωσε την επίθεση, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν ισραηλινή στρατιωτική βάση κοντά στη Χάιφα.

Video showing the moment Haifa got hit pic.twitter.com/kqONiGBa4d

There are reports of impacts in Haifa 🔥🔥 pic.twitter.com/IyWCe3finF

