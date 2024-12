Συρία: Αμφισβητείται ρεπορτάζ του CNN – Φερόμενος «κρατούμενος» σε φυλακές του Άσαντ δεν είχε καν σημάδια βασανιστηρίων

Το CNN ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας για την αμφιλεγόμενη υπόθεση διάσωσης ενός φερόμενου «κρατούμενου» από τη δημοσιογράφο Κλαρίσα Γουόρντ, που καταγράφηκε σε ένα ρεπορτάζ της από μια φυλακή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Η Γουόρντ και η δημοσιογραφική της ομάδα επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη φυλακή, έναν χώρο όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν υποστεί βασανιστήρια ή είχαν χάσει τη ζωή τους, και εκεί φάνηκε να εντοπίζουν ένα κλειδωμένο κελί, το οποίο παρέμενε ανέγγιχτο.

Μέσα στο κελί βρισκόταν ένας άνδρας που συστήθηκε ως «πολίτης» με το όνομα Adel Gharbal, δηλώνοντας ότι είναι πατέρας από τη πόλη Χομς.

Η δημοσιογράφος του CNN έδωσε στον άνδρα φαγητό και νερό, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε πως είχε μείνει χωρίς τροφή για τέσσερις ημέρες, αφού οι φύλακες εγκατέλειψαν τη φυλακή κατά την πτώση της Δαμασκού στα χέρια των ανταρτών.

Ωστόσο, η συριακή ομάδα επαλήθευσης ειδήσεων Verify-Sy αμφισβήτησε την ιστορία του CNN, επισημαίνοντας ότι ο κρατούμενος δεν αντέδρασε φυσιολογικά κοιτάζοντας τον ήλιο, ύστερα από τη φερόμενη παραμονή του σε σκοτεινό κελί για τρεις μήνες

Το Verify-Sy ανέφερε ότι ο άνδρας, που εμφανίστηκε καθαρός, περιποιημένος και σε καλή φυσική κατάσταση, δεν έφερε εμφανή σημάδια βασανιστηρίων.

Έπειτα από έρευνα, η ομάδα υποστήριξε ότι ο κρατούμενος δεν ήταν ο Adel Gharbal, αλλά ο Salama Mohammad Salama ή Abu Hamz, πρώην υπολοχαγός στην υπηρεσία πληροφοριών της συριακής πολεμικής αεροπορίας του Άσαντ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της συνοικίας Αλ Μπαϊάντα στη Χομς, ο Salama είχε εμπλακεί σε εκβιασμούς, βασανιστήρια και συλλήψεις πολιτών με ψευδείς κατηγορίες. Μάλιστα, φέρεται να συνελήφθη πρόσφατα από τις συριακές αρχές έπειτα από διαμάχη με ανώτερο αξιωματικό για χρήματα που είχε εκβιάσει.

“Syria is free.”

Extraordinary moment as @clarissaward and her team witness a Syrian prisoner freed from a secret prison in Damascus.

Left alone for days without food, water or light, the man was unaware Bashar al-Assad’s regime had fallen. pic.twitter.com/ZAnGiBlLON

— CNN International PR (@cnnipr) December 11, 2024