Σύνοδος Κορυφής στο Κίεβο: Τρία χρόνια από τη ρωσική εισβολή, το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται στην Ουκρανία – Τα νέα πακέτα βοήθειας

Οι ηγέτες που κατέφθασαν σήμερα στο Κίεβο, επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, την ημέρα που συμπληρώνεται η τρίτη επέτειος της ρωσικής εισβολής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Koρυφής, στην οποία συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τηλεδιάσκεψη γίνεται σε μια περίοδο εξελίξεων στο Ουκρανικό, με τις ΗΠΑ να πιέζουν το Κίεβο να αποδεχθεί μια συμφωνία, χωρίς όμως να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο, όπου συζήτησε μαζί του τις τελευταίες εξελίξεις, και επανέλαβε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό, για αυτήν, ειρηνευτικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα τις ελληνικές θέσεις, με ζητούμενο να είναι και ευρωπαϊκές. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg είχε πει ότι βρισκόμαστε σε μια σχετικά ευαίσθητη κατάσταση, όσον αφορά τις διαβουλεύσεις για την Ουκρανία, και πως Ευρώπη πρέπει να έχει μια ενιαία φωνή.

Είχε ταχθεί υπέρ μιας έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία όπως ανακοινώθηκε χθες, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου.

«Είμαστε στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Σε αυτή τη μάχη για επιβίωση δεν διακυβεύεται μόνο η τύχη της Ουκρανίας. (Διακυβεύεται) η τύχη της Ευρώπης», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μήνυμά της που ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνόδευε με βίντεο που δείχνει την άφιξή της σιδηροδρομικώς στο Κίεβο, στο πλευρό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.

We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



Ανάλογη ανάρτηση έκανε και ο Αντόνιο Κόστα.

Μεταξύ των ηγετών που βρίσκονται στην Ουκρανία περιλαμβάνονται ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Στο Κίεβο βρίσκονται επίσης οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την «αντίσταση» και τον «ηρωισμό» της χώρας του σήμερα, στην επέτειο των τριών ετών από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Τρία χρόνια αντίστασης. Τρία χρόνια ευγνωμοσύνης. Τρία χρόνια απόλυτου ηρωισμού των Ουκρανών. Είμαι περήφανος για την Ουκρανία!», έγραψε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο ευχαρίστησε «όλους όσοι υπερασπίζονται και υποστηρίζουν την Ουκρανία».

Την ανάρτηση αυτή ο Ζελένσκι τη συνόδευσε με ένα βίντεο που δείχνει τη ζωή των απλών Ουκρανών στις γραμμές του μετώπου και τις καθημερινές τους ασχολίες στη διάρκεια του πολέμου.

The third anniversary of the beginning of the full-scale Russian invasion. Three years of absolute heroism by our people.

Eternal memory to all who stood up in defense of our state and our people, giving their lives so that Ukraine may live.

Eternal gratitude to the fallen… pic.twitter.com/YthE9Jjskt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025