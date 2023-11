Συναγερμός σε Ιταλία και Αυστρία: Βεβήλωσαν μνημείο αφιερωμένο σε θύματα των Ναζί και εβραϊκό νεκροταφείο

Την περασμένη νύχτα (31/10) δύο «πέτρες μνήμης» βεβηλώθηκαν στην ιστορική συνοικία Τραστέβερε της Ρώμης.

Άγνωστοι έβαψαν με μαύρη μπογιά τις πέτρες μνήμης, στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα δύο θυμάτων των Ναζί, των Μικέλε Έτσιο Σπιτσικίνο και Αουρέλιο Σπανιολέτο, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο Άουσβιτς.

«Ελπίζω να μην επαναληφθούν και στην Ιταλία τα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία. Εκφράζω την πλήρη εμπιστοσύνη μου στο έργο της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών», δήλωσε ο Βίκτορ Φαντλούν, πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρώμης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι έβαλαν φωτιά και βεβήλωσαν εβραϊκό νεκροταφείο στη Βιέννη ενώ ζωγράφισαν και σβάστικες στους τοίχους με σπρέι.

Ο πρόεδρος της της Εβραϊκής Κοινότητας της Βιέννης, ο Oskar Deutsch, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, ότι η φωτιά έκαψε την είσοδο μιας αίθουσας τελετών στο νεκροταφείο και πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η πυροσβεστική και η αστυνομία διεξάγουν έρευνα, ανέφερε στην ανάρτησή του.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge

— Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023