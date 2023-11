Συγκλονίζει ο πατέρας της 9χρονης Έμιλι: «Ψιθύριζε και δεν μπορούσες να την ακούσεις – Νόμιζε πως ήταν όμηρος έναν χρόνο»

Σε συνέντευξή του στο CNN ο Τόμας Χαντ, πατέρας της 9χρονης Έμιλι, η οποία απελευθερώθηκε από τη Χαμάς, περιέγραψε τις πρώτες ημέρες επιστροφής της κόρης του σπίτι τους.

«Ανοίγεται σιγά σιγά. Θα μάθουμε τι πραγματικά πέρασε μόνο όταν ανοιχτεί», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω να μάθω τόσες πολλές πληροφορίες».

Ακόμη, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Είναι τρομακτικό. Πιθανότατα να την τραβούσαν, να την έσερναν, να την έσπρωχναν… υπό πυροβολισμούς», ενώ έπειτα αποκάλυψε πως η 9χρονη σταδιακά μιλάει και περιγράφει τα όσα πέρασε στα χέρια της Χαμάς. Η Έμιλι απελευθερώθηκε το περασμένο Σάββατο και όπως η ίδια είπε ανάμεσα στις λιγοστές λέξεις είναι ότι «κανείς δεν μας χτύπησε».

Ακόμη, ο ίδιος είπε ότι σοκαρίστηκε από την αλλαγή στην εικόνα της 9χρονης κατά την αιχμαλωσία της.

«Μόνο όταν έκανε ένα βήμα πίσω, μπόρεσα να δω το πρόσωπό της που ήταν λαξευμένο, όπως το δικό μου, ενώ πριν ήταν παχουλό, κοριτσίστικο, ένα νεαρό παιδικό πρόσωπο». Όπως και οι άλλοι όμηροι, η Έμιλι έχει χάσει κιλά και ο Χαντ είπε ότι δεν την είχε δει ποτέ τόσο χλωμή.

«Το πιο σοκαριστικό, ήταν ότι απλά ψιθύριζε, δεν μπορούσες να την ακούσεις. Έπρεπε να βάλω το αυτί μου στα χείλη της» είπε ο Τόμας Χαντ. «Είχε μάθει να μην κάνει θόρυβο». Μάλιστα, όταν τη ρώτησε πόσο καιρό πίστευε ότι ήταν όμηρος εκείνη απάντησε «έναν χρόνο». «Εκτός από τον ψίθυρο, αυτό ήταν μια γροθιά στα σωθικά. Ένας χρόνος» πρόσθεσε ο πατέρας του κοριτσιού και υπογράμμισε ότι εκείνη «κλαίει μέχρι να κοιμηθεί τη νύχτα».

Emily Hand, who was freed from Hamas captivity last night, in her first meeting with her siblings Natalie and Eden. pic.twitter.com/TMNOUCzYgP

— Mossad Commentary (@MOSSADil) November 26, 2023