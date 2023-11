Γάζα: «Η Χαμάς παραβίασε την κατάπαυση πυρός» ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός

«Την τελευταία ώρα, 3 εκρηκτικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν δίπλα σε στρατεύματα του IDF σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη βόρεια Γάζα, παραβιάζοντας την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει ανάρτηση του Ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι «τρομοκράτες άνοιξαν επίσης πυρ κατά των στρατευμάτων, οι οποίοι απάντησαν με πυρά. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ισραηλινοί στρατιώτες», επισημαίνοντας «τα στρατεύματα του IDF ήταν σε θέσεις σύμφωνα με το πλαίσιο της επιχειρησιακής παύσης».

Over the last hour, 3 explosive devices were detonated adjacent to IDF troops in 2 different locations in northern Gaza, violating the framework of the operational pause.

In one of the locations, terrorists also opened fire at the troops, who responded with fire. A number of…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2023