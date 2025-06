Συγκλονίζει ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας στην Ινδία: «Αν είχαμε καθίσει μαζί, με τον αδερφό μου ίσως και οι δύο να είχαμε επιβιώσει»

Συγκλονίζει ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India, Vishwash Kumar Ramesh, Βρετανός υπήκοος 40 ετών, ο οποίος σώθηκε από τα συντρίμμια του μοιραίου Boeing 787 Dreamliner. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας και στοίχισε τη ζωή σε 270 ανθρώπους.

Ο Vishwash Kumar Ramesh, πατέρας ενός παιδιού, καθόταν στη θέση 11A της πτήσης «AI171», που είχε προορισμό το Γκάτγουικ του Λονδίνου. Με λόγια φορτισμένα με συγκίνηση χαρακτήρισε ως «θαύμα» το γεγονός ότι επέζησε από τη φονική πτώση του αεροσκάφους. «Είναι θαύμα που επέζησα. Είμαι καλά σωματικά, αλλά νιώθω απαίσια που δεν μπόρεσα να σώσω τον Ajay», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun», αναφερόμενος στον αγαπημένο του αδελφό, ο οποίος καθόταν στη θέση 11J και έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να εξασφαλίσει διπλανές θέσεις για τον ίδιο και τον αδελφό του, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να κάθονται σε διαφορετικά σημεία της καμπίνας. «Αν είχαμε καθίσει μαζί, ίσως και οι δύο να είχαμε επιβιώσει. Προσπάθησα να βρω δύο θέσεις δίπλα-δίπλα, αλλά κάποιος είχε ήδη κλείσει τη μία. Εγώ και ο Ajay θα καθόμασταν μαζί, αλλά έχασα τον αδερφό μου μπροστά στα μάτια μου. Έτσι, τώρα σκέφτομαι συνεχώς “Γιατί δεν έσωσα τον αδερφό μου;”», εξομολογήθηκε ο 40χρονος.

Ο Vishwash Kumar Ramesh κάθισε δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου και κατάφερε να διαφύγει μέσα από άνοιγμα της παραμορφωμένης ατράκτου του αεροσκάφους. Παρά τον φόβο και τον πανικό που επικρατούσαν, επιχείρησε να επιστρέψει στο φλεγόμενο εσωτερικό για να βοηθήσει τον αδελφό του, ωστόσο εμποδίστηκε από τα σωστικά συνεργεία.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, ακούγεται να φωνάζει απεγνωσμένα στους διασώστες: «Είναι μέσα και καίγεται, πρέπει να τον σώσω». Όπως έγινε γνωστό, το μέλος της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών που τον απομάκρυνε από το σημείο δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για επιβάτη της πτήσης.

Ο μοναδικός επιζών της τραγωδίας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετέφερε το φέρετρο του αδελφού του στην κηδεία που τελέστηκε στο Γκουτζαράτ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου, όταν το Boeing 787 Dreamliner της Air India συνετρίβη σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Αχμενταμπάντ, λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του. Από τους 242 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, επιβίωσε μόνο ο Ramesh, ενώ 241 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παράλληλα, έχασαν τη ζωή τους 30 ακόμη άτομα που βρίσκονταν σε φοιτητικό ξενώνα πάνω στον οποίο έπεσε το αεροσκάφος.

The British man who was the only survivor of last week’s Air India plane crash helped lay his brother to rest at a ceremony in western India. Vishwashkumar Ramesh’s brother Ajay was also on the tragic flight but died in the disaster. pic.twitter.com/Q5TD43572r

— Vijay Singh (@vijsingh_USA) June 18, 2025