Συγκλονιστικά βίντεο: Ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις και διυλιστήριο

Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία το βράδυ της Πέμπτης, με στόχο – μεταξύ άλλων – ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ένγκελς της ρωσικής περιφέρειας Σαρατόφ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Το πλήγμα σημειώνεται σε μικρή απόσταση από την αεροπορική βάση Engels-2, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά κέντρα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις και ένα εργοστάσιο πυραύλων και αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ισχυρισμό του ουκρανικού στρατού την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλευρές εντείνουν τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

«Μια επιτυχημένη επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ένγκελς στην περιοχή του Σαράτοφ, ένα μέρος όπου συγκεντρώνονται εχθρικά αεροσκάφη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του διενήργησαν μαζικό και επιτυχές πλήγμα σε στρατιωτικούς και σχετιζόμενους με τον στρατό στόχους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας απαντώντας σε ουκρανικές “τρομοκρατικές ενέργειες” εναντίον της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε την ανακοίνωση αφότου Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Ρωσία εξαπέλυσε ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από μια φονική βομβιστική επίθεση σε μια γέφυρα πάνω από σιδηροτροχιά στη δυτική Ρωσία το Σαββατοκύριακο που ανατινάχθηκε την ώρα που διερχόταν από κάτω ένας συρμός που μετέφερε 388 επιβάτες στη Μόσχα.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 155 τραυματίστηκαν στο συμβάν, για το οποίο το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Η Ουκρανία επιτέθηκε επίσης σε ρωσικά βομβαρδιστικά σε αεροπορικές βάσεις το ίδιο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε αυτήν την εβδομάδα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανταπέδιδε.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι τα νυχτερινά πλήγματα ήταν απάντηση σε ” τρομοκρατικές ενέργειες” του Κιέβου.

“Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (στην Ουκρανία), όλα όσα γίνονται από τον στρατό μας σε καθημερινή βάση, είναι μια απάντηση στις ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου, που έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά τρομοκρατικού καθεστώτος”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ουκρανία κατηγορεί συχνά τη Ρωσία για τρομοκρατία, επικαλούμενη επιθέσεις στις οποίες χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν. Και οι δύο πλευρές λένε ότι δεν στοχοθετούν αμάχους.

Ukraine launches huge drone swarm attack against military targets across Russia:

– Fuel depot of the Engels Air Base hit

– Dyagilevo Air Base hit

– Military electronics plant in Tambov hit

– Bryansk Airport hit

+ Podolsk near Moscow & Crimea pic.twitter.com/zhbNS7oKGv

