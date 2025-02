Super Bowl: Ο 7χρονος εγγονός του Ντόναλντ Τραμπ έκλεψε την παράσταση με την… προστατευτική συμπεριφορά του – «Μοιάζει με μικρό μυστικό πράκτορα»

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Super Bowl δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που τράβηξε την προσοχή του κοινού και των ΜΜΕ. Εκτός της αμφιλεγόμενης εμφάνισης του Kendrick Lamar στο ημίχρονο του τελικού και των αποδοκιμασιών προς το πρόσωπο της Τέιλορ Σουίφτ, ο 7χρονος εγγονός του, Θίοντορ, γιος της Ιβάνκα Τραμπ, κατάφερε να κλέψει την παράσταση με τη συμπεριφορά του δίπλα στον παππού του, δημιουργώντας μια σειρά από viral στιγμιότυπα που συζητήθηκαν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μικρός Θίοντορ, ντυμένος με ένα πράσινο μακρυμάνικο μπλουζάκι, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός και… προστατευτικός καθώς περπατούσε στο γήπεδο μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, με πολλούς να σχολιάζουν ότι έμοιαζε με μυστικό πράκτορα της προεδρικής φρουράς.

Η 43χρονη Ιβάνκα Τραμπ συνόδευσε τον μικρό γιο της στο Caesars Superdome στη Νέα Ορλεάνη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα X δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά στο γήπεδο με τον Θίοντορ στο πλευρό του. Όταν ο Πρόεδρος σταμάτησε για να χαιρετήσει διάφορους παρευρισκόμενους, ο μικρός κοιτούσε γύρω του με αυστηρό βλέμμα, σαν να προσπαθούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια του παππού του.

🚨 #BREAKING: @POTUS @realDonaldTrump STUNS at Super Bowl in Louisiana, becomes FIRST President EVER to grace the field at the Big Game!

The crowd ERUPTS! 🔥🏈🎉 pic.twitter.com/FPpbcDoCLQ

— Jesus G. Navarro 🇺🇸 (@realjgnavarro) February 9, 2025