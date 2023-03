Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Αμερικανούς πολίτες: «Φύγετε αμέσως από τη Ρωσία» – Ανησυχία μετά την σύλληψη δημοσιογράφου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη ρωσική κυβέρνηση αναφορικά με την υπόθεση του ανταποκριτή της εφημερίδας Wall Street Journal που συνελήφθη στη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν βρίσκεται επίσης σε επαφή με την οικογένεια του Ιβάν Γκερσκόβιτς και με τον εργοδότη του.

«Ανησυχούμε βαθιά για την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι συνέλαβε έναν Αμερικανό πολίτη και δημοσιογράφο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ασφάλεια των πολιτών των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Εάν είστε πολίτης των ΗΠΑ που ζείτε ή ταξιδεύετε στη Ρωσία – παρακαλούμε φύγετε αμέσως», ανέφερε σε tweet ο Άντονι Μπλίνκεν.

We are deeply concerned over Russia’s announcement it has detained a U.S. citizen journalist. The @StateDept’s highest priority is the safety and security of U.S. citizens abroad. If you are a U.S. citizen living or traveling in Russia – please leave immediately.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2023