SpaceX: Εξερράγη μια ακόμη δοκιμαστική πτήση του γιγάντιου συστήματος Starship – Εντυπωσιακές εικόνες

Την όγδοη δοκιμαστική πτήση του γιγάντιου συστήματος Starship, εκτόξευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/3) η SpaceX του Έλον Μασκ με σκοπό να δοκιμάσει το διαστημόπλοιο σε συνθήκες πίεσης. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έχασε επαφή καθώς το διαστημόπλοιο έπεσε και διαλύθηκε.

SpaceX launched the eighth test flight of its giant Starship rocket on Thursday, but lost contact with its spacecraft shortly after launch.

Starship 8 blows up over the Bahamas pic.twitter.com/RLCMzA79RP

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) March 7, 2025