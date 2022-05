Σουηδία: Τέλος στην ουδετερότητα – Καταθέτει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία αποφάσισε να εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να υποβάλει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, όπως και η Φινλανδία, ως απόρροια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την ανακοίνωση έκανε η πρωθυπουργός της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, που είπε ότι μαζί με Φινλανδία θα επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ιστορική αλλαγή, η οποία έρχεται έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια στρατιωτικής ουδετερότητας στη σκανδιναβική χώρα, είναι πιθανό να προκαλέσει αναστάτωση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα ενημερώσουμε το ΝΑΤΟ ότι θέλουμε να γίνουμε μέλος της Συμμαχίας», δήλωσε η πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Associated Press.

BREAKING:

Sweden has officially taken the decision to apply for NATO membership.

PM Magdalena Andersson and the leader of the opposition, Ulf Kristersson, announced it at a joint press conference minutes ago.

The application will be sent in with Finland’s, probably tomorrow. pic.twitter.com/2aAgLFpuuy

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 16, 2022