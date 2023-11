Σολτς – Ερντογάν: Τα αιχμηρά σχόλια του γερμανικού Τύπου, η δήλωση για το Ολοκαύτωμα και ο εκνευρισμός με Γερμανό δημοσιογράφο

Συγκρουσιακό και ψυχρό ήταν το κλίμα της χθεσινής (17/11) συνάντησης του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στο Βερολίνο.

Ο γερμανικός Τύπος καταφέρεται σήμερα κατά του Όλαφ Σολτς επισημαίνοντας πως, ο Ερντογάν εξαπέλυσε τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ χωρίς αντίλογο, μίλησε για ομήρους που κρατάει το Ισραήλ, ανέφερε ότι βομβαρδίζει εκκλησίες και σχολεία, και πως ο ίδιος δεν χρωστάει τίποτα στο Ισραήλ, υπονοώντας το βεβαρημένο παρελθόν της Γερμανίας.

Από την άλλη πλευρά, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος της Τουρκίας επικεντρώνεται συντριπτικά στη δήλωση του Ερντογάν ενώπιον του Γερμανού καγκελάριου ότι η Τουρκία δεν χρωστάει ιστορικά στο Ισραήλ επειδή δεν κουβαλάει το βάρος του Ολοκαυτώματος και ως εκ τούτου μπορεί να μιλάει ελεύθερα.

Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες Sabah, Turkiye, Hurriyet και Aksam προβάλλουν τις αναφορές Ερντογάν για το Ολοκαύτωμα με πρωτοσέλιδους τίτλους, όπως «εμείς δεν έχουμε στο παρελθόν μας Ολοκαύτωμα», «όσοι χρωστούν στο Ισραήλ δεν μπορούν να μιλούν ελεύθερα» και ότι «αν σωπάσουμε δεν θα μπορέσουμε να απολογηθούμε ενώπιον της Ιστορίας». Περιβάλλουν μάλιστα τα δημοσιεύματά τους με επιθετικές αναφορές ότι έκανε τη δήλωση αυτή «κοιτάζοντας τον Σολτς στα μάτια».

Η φιλοκυβερνητική Yeni Safak επέλεξε να προβάλει ως κεντρικό θέμα τα βίντεο και τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τα εγγόνια του Γκέμπελς», ενώ η Milliyet πιο μετρημένα αναφέρεται μεν στη δήλωση για το Ολοκαύτωμα κατά την επίσκεψη αλλά υποβαθμισμένα με κεντρικό τίτλο: «Σκληρό μήνυμα Ερντογάν στη Δύση από το Βερολίνο: Γιατί δεν βλέπετε τη Γάζα;».

Οι δύο μεγάλες εφημερίδες της αντιπολίτευσης που πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), Cumhuriyet και Sozcu, δεν κάνουν καμία αναφορά στα πρωτοσέλιδά τους στην επίσκεψη Ερντογάν στη Γερμανία.

Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης, ο Ερντογάν εκνευρίστηκε από την ερώτηση ενός Γερμανού δημοσιογράφου σχετικά με τα Eurofighter και τη Χαμάς.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο πρόεδρο πώς μπορεί να αποκαλεί «απελευθερωτικό κίνημα μια οργάνωση που σχεδόν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ την χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση. Μήπως οδηγείτε σε επικίνδυνα επίπεδα της σχέσεις Γερμανίας – Toυρκίας; Μήπως οδηγείτε και σε επικίνδυνα σημεία τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Τουρκία;».

Ο Τούρκος πρόεδρος, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και απάντησε πως «η Τουρκία είναι μια από τις σημαντικές χώρες του ΝΑΤΟ. Ως Τουρκία είμαστε στις πρώτες 5 χώρες στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα του ΝΑΤΟ. Εσείς μιλάτε για εκατοντάδες νεκρούς, εγώ όμως σου λέω πως το Ισραήλ έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους! Τους σκότωσε; Nαι, τους σκότωσε. Κατέστρεψε τα νοσοκομεία; Nαι, το έκανε. Έπληξε τόπους λατρείας; Nαι. Έπληξε εκκλησίες; Nαι. Εγώ ως μουσουλμάνος είμαι ενοχλημένος από αυτό. Εσύ ως χριστιανός δεν ενοχλείσαι από τα χτυπήματα που δέχονται αυτές οι εκκλησίες; Nα πάρετε θέση και απέναντι σε αυτά!».

