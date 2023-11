Ψυχρό κλίμα στην συνάντηση Σολτς – Ερντογάν: Τα «καρφιά» για το Ισραήλ και τα Eurofighter

Συνέντευξη Τύπου από κοινού παραχώρησαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, λίγο πριν από τη συνάντησή τους απόψε στο Βερολίνο.

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου ήταν αφιερωμένες στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα και, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, αναρωτήθηκε αν «θα μείνουμε εμείς με τα χέρια σταυρωμένα», την ώρα που πλήττονται χώροι λατρείας και νοσοκομεία. «Δεν υπάρχουν στην Τορά οι βομβαρδισμοί νοσοκομείων και οι δολοφονίες παιδιών. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Πώς σκοτώνουν αυτά τα παιδιά εδώ;» τόνισε.

«Εμείς δεν έχουμε κανένα χρέος στο Ισραήλ. Αυτοί που χρωστούν δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν κουβαλάμε το βάρος του Ολοκαυτώματος. Ο σεβασμός μας για τον άνθρωπο είναι διαφορετικός. Είμαι ένας ηγέτης που πήρε πρώτα θέση για τον αντισημιτισμό στην πρωθυπουργία μου. Δεν χρωστάμε σε κανέναν εξαιτίας αυτού» δήλωσε παρουσία του Γερμανού καγκελάριου.

Για το θέμα των ομήρων ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ κρατάει πολύ περισσότερους ομήρους. «Γίνεται λόγος για ανταλλαγή ομήρων. Όταν λέτε όμηροι, ποιος είναι ο αριθμός των ομήρων στο Ισραήλ και, ποιος είναι ο αριθμός των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στην άλλη πλευρά;» παρατήρησε.

Turkish President #Erdogan in Germany harshly criticizes Israel, highlighting the dire situation in #Gaza pic.twitter.com/NP2F6w7A9o

«Θα είμαι ξεκάθαρος. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην ύπαρξή του και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε» απάντησε αμέσως ο Όλαφ Σολτς.

“Let me be very clear: Israel’s right to exist is irrefutable for us.”

German Chancellor Olaf Scholz underlined Berlin’s position in the Israel-Hamas conflict speaking alongside Turkish President Recep Tayyip Erdogan. pic.twitter.com/cMoSPNyH6h

— DW Politics (@dw_politics) November 17, 2023