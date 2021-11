Σοκ στην Ιταλία: 47χρονος σκότωσε τη σύζυγο, την πεθερά και τα παιδιά του και μετά αυτοκτόνησε

Σοκ στην Ιταλία. Ένας 47χρονος άνδρας με καταγωγή από το Μαρόκο, επέστρεψε απόψε στο σπίτι του στο Σασουόλο της βόρειας Ιταλίας, και, προφανώς σε κατάσταση αμόκ, δολοφόνησε την συνομήλικη σύζυγό του, την 64χρονη πεθερά του, και τα δυο του παιδιά (2 και 5 ετών).

Αμέσως μετά, ο δράστης αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τους περίοικους, ήταν ένας φαινομενικά πράος χαρακτήρας και εδώ και για αρκετά χρόνια δούλευε σε σούπερ μάρκετ. Η σύζυγός του εργαζόταν ως καθαρίστρια και είχε αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της ανατροφής των παιδιών.

MODENA: Stermina la famiglia e poi si uccide in un’abitazione in via Manin a Sassuolo: 5 morti, ammazzati con un coltello la moglie, i bambini di 2 e 5 anni e la suocera pic.twitter.com/8LxEvbMIIN

— BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) November 17, 2021