Σμήνος από λιβελούλες σκόρπισε τον τρόμο σε παραλία – Σκηνικό «βιβλικής πανούκλας» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια ανατριχιαστική στιγμή έζησαν λουόμενοι σε παραλία των ΗΠΑ. Ένα σμήνος από χιλιάδες λιβελούλες «επιτέθηκε» σε λουόμενους που απολάμβαναν το μπάνιο τους σε παραλία του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

Το σκηνικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο θυμίζει βιβλική πανούκλα και έγινε το περασμένο Σάββατο (27/7).

Στο βίντεο φαίνονται οι λιβελούλες (dragonfires, αγγλιστί) να περνάνε με δαιμονιώδη ταχύτητα ανάμεσα στους λουόμενους με το βουητό να είναι πραγματικά ανατριχιαστικό.

«Απολάμβανα μια ωραία μέρα στην παραλία μέχρι που υποφέραμε από μια επιδρομή λιβελούλας», δήλωσε στο WCVB μια γυναίκα που έζησε το σκηνικό.

Ορισμένοι παραθεριστές κρύφτηκαν ή έφυγαν από την παραλία πηγαίνοντας στα αυτοκίνητά τους. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έδειχναν να το απολαμβάνουν. Κάποια παιδιά ούρλιαζαν, ενώ άλλα χτυπούσαν τα περαστικά ζωύφια με φτυάρια και κουβάδες νερού. Ένας άλλος μάρτυρας αποκάλεσε το περιστατικό «εισβολή».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοια σμήνη από λιβελούλες σχηματίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οπότε και είναι η εποχή αναπαραγωγής των συγκεκριμένων εντόμων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Would you stay or go? ⛱️🤔⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday — you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI

— WCVB-TV Boston (@WCVB) July 28, 2024