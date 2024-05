Σλοβακία: Διέφυγε τον κίνδυνο ο πρωθυπουργός Φίτσο – «Τα χειρότερα που φοβόμαστε έχουν περάσει»

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δεν διατρέχει πλέον άμεσο κίνδυνο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στην Σλοβακία, τέσσερις ημέρες έπειτα από μια απόπειρα δολοφονίας που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη.

“Τα χειρότερα που φοβόμαστε έχουν περάσει, τουλάχιστον προσώρας”, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ σε συνέντευξη Τύπου έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Φίτσο στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα της κεντρικής Σλοβακίας.

Ο πρωθυπουργός πυροβολήθηκε την Τετάρτη, σε μια επίθεση που προκάλεσε συναγερμό λόγω για της πολιτικής πόλωσης που επικρατεί στην κεντροευρωπαϊκή χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο Κάλινακ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η κατάσταση του Φίτσο είναι ακόμη πολύ σοβαρή για να μπορεί να γίνει λόγος για μεταφορά του σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα.

«Είμαστε όλοι λίγο πιο ήρεμοι. Αν λέγαμε πως θέλουμε να φθάσουμε πιο κοντά σε μια θετική πρόγνωση, τότε πιστεύω πως είμαστε ένα βήμα πιο κοντά», πρόσθεσε. «Όμως η κατάστασή του παραμένει πολύ σοβαρή και άρα θα παραμείνει υπό τη φροντίδα των γιατρών στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα».

Η απόπειρα δολοφονίας ήταν η πρώτη εναντίον ενός Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το ειδικό ποινικό δικαστήριο της Σλοβακίας αποφάσισε χθες, Σάββατο, πως ο ύποπτος, τον οποίο οι εισαγγελείς ταυτοποίησαν ως Γιουράι Σ., θα παραμείνει υπό κράτηση μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για απόπειρα δολοφονίας.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 71χρονος ύποπτος είναι πρώην φρουρός σε εμπορικό κέντρο και συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών. Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα καμία επίσημη δήλωσή του , ή δικηγόρου που να τον εκπροσωπεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι Έστοκ είπε πως ο ύποπτος ήταν εξοργισμένος με την πολιτική της κυβέρνησης για την Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Φίτσο έβαλε τέλος στην επίσημη στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία και υιοθέτησε μια πιο φιλορωσική γραμμή στη σύγκρουση σε σχέση με τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση λέει πως ο ύποπτος ριζοσπαστικοποιήθηκε μετά τη νίκη του συμμάχου του Φίτσο, Πέτερ Πελεγκρίνι, στις προεδρικές εκλογές τον περασμένο μήνα, και πως μίλησε στην αστυνομία για τη δυσαρέσκειά του με τις κυβερνητικές αλλαγές στη δικαιοσύνη και στα δημόσια μέσα ενημέρωσης — τις οποίες επέκριναν επίσης η αντιπολίτευση καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόπειρα δολοφονίας οδήγησε σε εκκλήσεις από όλο το πολιτικό φάσμα στη Σλοβακία για αποκλιμάκωση των εντάσεων και χαμήλωμα των τόνων στη συχνά σφοδρή ρητορική που χαρακτηρίζει τη δημόσια συζήτηση τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, στην Ζίλινα, έγινε ανοιχτή λειτουργία υπέρ της υγείας του Φίτσο, χοροστατούντος του τοπικού μητροπολίτη Τομας Γκάλι,ο οποίος πριν από την Θεία Ευχαριστία διάβασε προσευχή υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης των ανθρώπων στην Γη.

Την Πέμπτη, ο εκλεγμένος πρόεδρος Πελεγκρίνι και η πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα, που ασκεί κριτική στον Φίτσο και θα αποχωρήσει από την προεδρία τον Ιούνιο, έκαναν έκκληση για ενότητα και κάλεσαν τους ηγέτες των κομμάτων να συμμετάσχουν σε συνομιλίες στρογγυλής τραπέζης.

Ωστόσο σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στη σελίδα του στο Facebook, ο Πελεγκρίνι ανέφερε πως πιστεύει τώρα ότι πιθανόν δεν είναι κατάλληλη η στιγμή για συνομιλίες — το κυβερνών κόμμα του Φίτσο ήγειρε επίσης αμφιβολίες για τη διεξαγωγή τους τώρα.

«Οι τελευταίες ημέρες και οι συνεντεύξεις Τύπου μας έχουν δείξει πως ορισμένοι πολιτικοί είναι απλώς ανίκανοι για στοιχειώδη αυτοκριτική ακόμη και ύστερα από μια τέτοια τραγωδία», είπε ο Πελεγκρίνι.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για ανάδευση αρνητικών αισθημάτων.

Η σλοβακική αστυνομία δήλωσε σήμερα πως προχώρησε σε τρεις προσαγωγές σχετικά με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εξέφραζαν επιδοκιμασία για την απόπειρα δολοφονίας.

