Σκωτία: Σύγκρουση συρμών σε σιδηροδρομικό σταθμό – Δύο τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής (29/9) όταν συγκρούστηκαν δυο τρένα σε σταθμό της βόρειας Σκωτίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

«Περί τις 19:00 (σ.σ. τοπική ώρα, στις 21:00 ώρα Ελλάδας) ειδοποιηθήκαμε για σύγκρουση δυο τρένων στον σταθμό Άβιμορ», στην περιφέρεια των Χάιλαντς, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ σε «σε άλλους προσφέρθηκαν (ιατρικές) φροντίδες επιτόπου», πρόσθεσε.

Το ατύχημα έγινε σε «ιδιωτική (σιδηροτροχιά), πλάι στην κύρια (σιδηροδρομική γραμμή)», διευκρίνισε η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail μέσω X (του πρώην Twitter), προειδοποιώντας τους πελάτες της ότι η κυκλοφορία αντιμετώπιζε προβλήματα, που πάντως αργότερα ξεπεράστηκαν.

NEW: Due to the emergency services responding to an incident on a private railway near the mainline, we’re currently unable to run any trains through Aviemore station while they work. ^Angus pic.twitter.com/ceK3AGX6qH

— ScotRail (@ScotRail) September 29, 2023