Σκληρή κριτική για τον Τζο Μπάιντεν: Κοίταξε το ρολόι του ενώ υποδεχόταν τα φέρετρα των στρατιωτών

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δέχεται σκληρή κριτική επειδή κοίταξε το ρολόι του κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής των 11 πεσόντων στρατιωτών από το Αφγανιστάν.

Συνολικά 13 στρατιώτες σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ από την επίθεση του ISIS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν και πολλοί ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολουθούσαν, σε στάση προσοχής και χαιρετίζοντας στρατιωτικά, καθώς Αμερικανοί στρατιώτες μετέφεραν τα φέρετρα των συναδέλφων τους έξω από το C-17.

Ακουγόταν κάποιος να κλαίει και μια γυναίκα λιποθύμησε τη στιγμή που οι σοροί φορτώνονταν στα φορτηγά που θα τις μετέφεραν στις ειδικές εγκαταστάσεις όπου θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης και νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι σοροί των δύο άλλων στρατιωτών μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ με ιδιωτικά μέσα, κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους.

Ο Μπάιντεν φαίνεται να τοποθετεί το δεξί του χέρι στην καρδιά ενώ τα φέρετρα μεταφέρονται από το αεροσκάφος τυλιγμένα με τις αμερικανικές σημαίες. Λίγο μετά όμως, ρίχνει μια ματιά στο ρολόι του και στη συνέχεια βάζει τα χέρια του πίσω από την πλάτη του.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τους βετεράνους στρατιωτικούς, πολιτικούς και συντηρητικούς σχολιαστές στο Twitter.

Utter disrespect. He looks at his watch during the ceremony of 13 fallen American heroes killed in Afghanistan. Their ages were less than half of Biden’s time in politics! Biden voters will call this “edited video” because they are brainless.#BidenMustGopic.twitter.com/4K6Qiw2Kib

— #SaveAmerica (@chadabizeid) August 29, 2021