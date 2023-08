Σινέντ Ο’ Κόνορ: Πλήθος κόσμου με δάκρυα στα μάτια για το «τελευταίο αντίο»

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην Σινέντ Ο’ Κόνορ χιλιάδες θαυμαστές της, οι οποίοι έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Μπρέι, τόπου καταγωγής της, στην Ιρλανδία. Η τραγουδίστρια έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 26 Ιουλίου σε ηλικία 56 ετών. Είχε γίνει ευρέως γνωστή την δεκαετία του 1990 με το τραγούδι «Nothing Compares 2 U».

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει τον θάνατό της ως ύποπτο.

Σήμερα (8/8) το πρωί πραγματοποιήθηκε ιδιωτικό μνημόσυνο από την οικογένειά της, ενώ η κηδεία της τελέστηκε κατά τα μουσουλμανικά έθιμα. Στο μνημόσυνο παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντάνιελ Χίγκινς με την σύζυγό του, καθώς και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ.

She has made her final journey along Bray seafront https://t.co/OnuBkWNsAA #SineadOConnor — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) August 8, 2023

Το συγκινητικό αντίο των θαυμαστών της

Πάνω από 3000 κόσμου συγκεντρώθηκαν στην γενέτειρά της, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την επιτυχημένη τραγουδίστρια. Η οικογένεια της Ο’ Κόνορ είχε ζητήσει από τους ανθρώπους που ήθελαν να πουν ένα «τελευταίο αντίο» να σταθούν κατά μήκος της παραλίας του Μπρέι στη κομητεία Γουίκλοου καθώς η νεκρική πομπή θα περνούσε από εκεί. Μέχρι τα μέσα του πρωινού της Τρίτης χιλιάδες είχαν παραταχθεί στην παραλία. Λουλούδια, κεριά, πανό, ποιήματα, δάκρυα, χαμόγελα και τραγούδια είχαν κατακλύσει το μέρος.

Sinéad O’Connor’s funeral procession was met with applause as it passed by her former home on the Bray seafront | Read more: https://t.co/3B5PZ9ujvi pic.twitter.com/kEYaYii3ML — RTÉ News (@rtenews) August 8, 2023

Η οικογένεια της Σινέντ Ο’ Κόνορ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη λειτουργία ή την ταφή, η οποία έγινε 13 ημέρες αφότου η αστυνομία την βρήκε αναίσθητη στο διαμέρισμά της στο νότιο Λονδίνο. προκαλώντας παγκόσμια θλίψη.

Σύμφωνα με τον «Guardian» η Ο’ Κόνορ, η οποία χρησιμοποιούσε επίσης το μουσουλμανικό όνομα Shuhada’ Sadaqat αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, δεν συμβιβάστηκε ποτέ πλήρως με τη φήμη και την επιτυχία της, αφού το 1990 το τραγούδι της «Nothing Compares 2 U», την έκανε διάσημη παγκοσμίως. Υπέφερε από ψυχικά προβλήματα και μια ταραχώδη ιδιωτική ζωή, αλλά βρήκε ένα είδος καταφυγίου στο Μπρέι, νότια του Δουβλίνου, όπου ήταν το σπίτι της εδώ και 15 χρόνια.

With Bob Marley playing on a van stereo, Sinead O’Connor’s funeral cortege passes along the Bray seafront as thousands turned out to pay their respects. @irish_news #sineadoconnor #Bray pic.twitter.com/voCoeF9G0p — Allan Preston (@AllanPreston) August 8, 2023

Το 2022 η ήδη καταπονημένη ψυχική υγεία της Κόνορ επιβαρύνθηκε πολύ παραπάνω, μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της Σέιν, ο οποίος έδωσε τέλος στην ζωή του όταν απέδρασε από νοσοκομείο, όπου είχε τεθεί σε παρακολούθηση για αυτοκτονικές τάσεις.

Την είδηση του θανάτου της, είχε ανακοινώσει η οικογένειά της στις 26 Ιουλίου, με δήλωσή της στο BBC News: «Με μεγάλη μας θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ», ζητώντας παράλληλα από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν αυτήν τη δύσκολη στιγμή.