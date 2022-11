Σεξιστική ερώτηση δημοσιογράφου στις πρωθυπουργούς Φινλανδίας και Νέας Ζηλανδίας – Ποια ήταν η «πληρωμένη» απάντηση

Σεξιστικό σχόλιο από δημοσιογράφο δέχτηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσαν η πρωθυπουργός της Φινλανδίας και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, δίνοντας αποστομωτική απάντηση.

Ο υπαινιγμός αφορούσε στο ότι οι δύο πρωθυπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση μόνο και μόνο γιατί είναι και οι δύο νεαρές στην ηλικία και γυναίκες.

«Πολλοί άνθρωποι θα αναρωτιούνται μήπως συναντιέστε εσείς οι δύο μόνο και μόνο επειδή έχετε παρόμοια ηλικία και έχετε πολλά κοινά στοιχεία… όταν μπήκατε στην πολιτική», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

«Συναντιόμαστε επειδή είμαστε πρωθυπουργοί», απάντησε η Φινλανδή Σάνα Μαρίν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με την Τζασίντα Αρντέρν στο Κυβερνητικό Μέγαρο του Ώκλαντ το πρωί της Τετάρτης.

Παίρνοντας τον λόγο, η Αρντέρν σχολίασε: «Αναρωτιέμαι αν κάποιος ρώτησε ποτέ τον Μπαράκ Ομπάμα και τον πρώην πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζον Κέι εάν συναντήθηκαν επειδή είχαν παρόμοια ηλικία».

«Φυσικά, έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών στην πολιτική –αυτό είναι μία πραγματικότητα. Η συνάντηση δύο γυναικών δεν γίνεται απλά και μόνο λόγω του φύλου τους», πρόσθεσε η Άρντερν.

«Η Φινλανδία κάνει εξαγωγές ύψους 199 εκατ. δολαρίων στη Νέα Ζηλανδία», είπε και και πρόσθεσε ότι η Νέα Ζηλανδία εξάγει αγαθά αξίας 14 εκατ. δολαρίων ετησίως στην Φινλανδία και ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για μελλοντικές ευκαιρίες.

