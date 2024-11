Σερβία: Χωρίς ρεύμα 10.000 νοικοκυριά εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων – Προβλήματα και στις συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Σερβία προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα νοτιοδυτικά της χώρας. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν περισσότεροι από 10.000 καταναλωτές εξαιτίας των ισχυρών χιονοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων. Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι προβλήματα παρουσιάζονται και στην κεντρική Σερβία και ανέφερε ότι 160 συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στη Σερβία χιονίζει ακατάπαυστα από το βράδυ της Πέμπτης και σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, για απόψε αναμένεται να πέσουν 10 με 20 εκατοστά χιονιού.

