Τουρκία: Δύο αντιπολιτευόμενοι δήμαρχοι καταδικάστηκαν για «τρομοκρατία» και καθαιρέθηκαν – Σοβαρά επεισόδια – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο δήμαρχοι προσκείμενοι στην αντιπολίτευση καθαιρέθηκαν από το αξίωμά τους αφού καταδικάστηκαν για «τρομοκρατία», ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές, μερικές εβδομάδες μετά την καθαίρεση άλλων τεσσάρων αιρετών στην Τουρκία.

Οι δήμαρχοι του Τούντζελι και του Όβατζικ καταδικάστηκαν αυτήν την εβδομάδα σε κάθειρξη 6 ετών και τριών μηνών ο καθένας ως μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK). Αντικαταστάθηκαν από δημάρχους διορισμένους από το κράτος, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

Ο αποπεμφθείς δήμαρχος του Τούντζελι, ο Τσεβντέτ Κονάκ, είναι μέλος του Κόμματος Ισότητας των Λαών και της Δημοκρατίας (DEM, πρώην HDP), του κυριότερου φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας. Το DEM είναι η τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο και συχνά μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών που το κατηγορούν για διασυνδέσεις με το PKK.

#BREAKING : Turkish security forces disperse pro-Kurdish DEM Party supporters in Tunceli protesting a government decision to sack the mayor pic.twitter.com/bSE3ssdnKO

Ο Μουσταφά Σαριγκιούλ, ο δήμαρχος του Όβατζικ, πρόσκειται στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο κέρδισε τις τοπικές εκλογές του περασμένου Μαρτίου.

Και οι δύο δήλωσαν την Πέμπτη (21/11) στους δημοσιογράφους ότι οι καταδίκες τους ήταν αβάσιμες και απλώς προετοίμαζαν το έδαφος για την καθαίρεσή τους.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν οργισμένους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν απόψε έξω από το δημαρχείο του Τούντζελι. Ορισμένοι προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

#BREAKING: Clashes erupt between pro-Kurdish DEM Party supporters and Turkish security forces in Tunceli after the district mayor was sacked for alleged links with the PKK. pic.twitter.com/gJmUMO5U2J

— Rudaw English (@RudawEnglish) November 22, 2024