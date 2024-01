Σεισμός στην Ιαπωνία: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών – Τρομακτικό βίντεο με ουρανοξύστες να «τρέμουν»

Οι ισχυρές, πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν χθες (01/01), την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 48 ανθρώπους, μεταδίδει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές.

Ο μεγαλύτερος σεισμός, που καταγράφτηκε χθες λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ισικάουα, είχε ισχύ 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), 7,6 σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός αυτός, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, προκάλεσε τσουνάμι στις ακτές κι ανάγκασε πολλούς κατοίκους να σπεύσουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο το ταχύτερο δυνατόν.

Τα κύματα ωστόσο ευτυχώς δεν είχαν μεγάλο ύψος, παρότι αρχικά κηρύχθηκε ο μέγιστος συναγερμός από την JMA: μετρήθηκε πως έφθασαν το 1,2 μέτρο στον λιμένα Ουατζίμα, στη χερσόνησο Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα.

Το επίπεδο κινδύνου τσουνάμι κατόπιν μειώθηκε και όλες οι προειδοποιήσεις ανακοινώθηκε εντέλει από την JMA πως αίρονται στις 10:00 (στις 03:00 ώρα Ελλάδας).

While natural disasters are wrecking havoc in Japan, San Francisco and the west. Here in Nigeria human disasters in the form of corrupt politicians are wrecking havoc in the economy pic.twitter.com/2h6mN4c9ls

Video:The aftermath of today’s earthquake in Central Japan: cracked roads and rising pavements reveal the impact of the tremors. #JapanEarthquake #earthquake #JapanEarthquake #Tsunami #Japan pic.twitter.com/aam01qBhb9

Χιλιάδες στρατιώτες, πυροσβέστες και αστυνομικοί από όλη την Ιαπωνία κατευθύνθηκαν στην περιοχή που υπάρχουν μεγαλύτερες καταστροφές στη σχετικά απομακρυσμένη χερσόνησο Noto, στην επαρχία Ishikawa. Ωστόσο, οι προσπάθειες διάσωσης παρεμποδίστηκαν λόγω των τεράστιων και σοβαρών ζημιών καθώς και των αποκλεισμένων δρόμων στην περιοχή, ενώ ένα από τα αεροδρόμια αναγκάστηκε να κλείσει λόγω ρωγμών στον διάδρομό του.

#UPDATE The death toll from a powerful earthquake in central Japan rose to 30 on Tuesday, local authorities say, with 14 others seriously injured.

Half the deaths were recorded in the city of Wajima, where a huge blaze tore through homes, the Ishikawa prefectural government says pic.twitter.com/BS1lEa0vJ5

— AFP News Agency (@AFP) January 2, 2024