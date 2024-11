«Σε ποιες χώρες μπορείς να μετακομίσεις εύκολα;» – Πληθαίνουν οι αναζητήσεις στο Google από Αμερικανούς που φοβούνται τη δεύτερη θητεία Τραμπ

«Πόσο εύκολο είναι να μετακομίσω στη Δανία;», «Μπορώ να πάω στον Καναδά; Στην Αυστραλία;». Έπειτα από κάθε εκλογή προέδρου, ορισμένοι Αμερικανοί που είναι δυσαρεστημένοι με τα αποτελέσματα, κάνουν σκέψεις για να μετακομίσουν εκτός των ΗΠΑ.

Οι αναζητήσεις στο Google για τις «χώρες που να είναι πιο εύκολο να μετακομίσετε από τις ΗΠΑ» και «μπορώ να μετακομίσω στον Καναδά αν κερδίσει ο Τραμπ;» έχουν εκτοξευθεί στις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι Ευρωπαίοι αναρωτιούνται επίσης αν θα μπορούσαν να προσελκύσουν δυσαρεστημένους Αμερικανούς. Το Local Denmark, ένας αγγλόφωνος ειδησεογραφικός ιστότοπος, δημοσίευσε μια λίστα με τους κανόνες διαμονής για Αμερικανούς που σκέφτονται να μετεγκατασταθούν στη σκανδιναβική χώρα. Η μετακόμιση στη Δανία είναι εύκολη για τους πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού μπλοκ. Ωστόσο, οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής βάσει ειδικών προσόντων ή για θέσεις εργασίας όπου υπάρχει έλλειψη εργαζομένων.

Checklist: How to move to Denmark as an American https://t.co/wBV0b9OXFn

— The Local Denmark (@TheLocalDenmark) November 4, 2024