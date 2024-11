Μαίρη Συνατσάκη: «Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα Παπαδημητρίου – Δεν θα το κρατούσα κρυφό»

Σε ερωτήσεις που έκαναν οι διαδικτυακοί της φίλοι και φήμες που συνοδεύουν το όνομά της, απάντησε η Μαίρη Συνατσάκη, στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube.

Μια ερώτηση που το κοινό επανειλημμένα απέστειλε στην Μαίρη Συνατσάκη, αφορούσε στην σχέση της με την Ντορέττα Παπαδημητρίου και εάν αυτή δεν είναι φιλική.

Το ξεκαθάρισμα για την σχέση της με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

«Eίσαι κρυφή λεσβία και σε σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου;», ήταν η ερώτηση που απάντησε ανοιχτά η youtuber: «Ρε παιδιά συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι πολύ παράδοξο ένας άνθρωπος, που έχει φορέσει μπλούζα ”legalize gay” πριν από 12 χρόνια και μιλάει τόσο άνετα, να έκρυβε τα δικά του;

Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα, I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα, αλλά εάν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες λεσβίες και ίσως μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό».