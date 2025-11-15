Σαρώνει στο πέρασμα της η καταιγίδα «Κλαούντια» – Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία, πλημμύρες στη Μ. Βρετανία

Φονικό είναι το πέραμα της καταιγίδας Κλαούντια από την Πορτογαλία, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Παράλληλα, στη Βρετανία υπηρεσίες διάσωσης οργανώνουν εκκενώσεις περιοχών λόγω σφοδρών πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία.

Η Πορτογαλία και τμήματα της γειτονικής Ισπανίας πλήττονται επί μέρες από ακραία καιρικά φαινόμενα της καταιγίδας Κλαούντια, η οποία ξεκίνησε σήμερα Σάββατο να φτάνει σε τμήματα της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε σήμερα την Αλμπουφέιρα, μια τουριστική πόλη στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές και να καταστρέφει τροχόσπιτα σε μια περιοχή κατασκήνωσης, όπου ο περιφερειακός διοικητής Πολιτικής Προστασίας Βίτορ Βας Πίντο δήλωσε ότι σκοτώθηκε μια 85χρονη Βρετανίδα.

Είκοσι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε κοντινό ξενοδοχείο, είπε, προσθέτοντας ότι δύο από αυτούς νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε ολόκληρο το Αλγκάρβε και τις περιοχές Μπέζα και Σετούμπαλ σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.

Η Κλαούντια πλήττει Ουαλία και Αγγλία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σοβαρές πλημμύρες έπληξαν σήμερα την πόλη Μόνμουθ και τις γύρω περιοχές στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει διασώσεις, εκκενώσεις και ελέγχους για την κατάσταση των κατοίκων.

«Η καταιγίδα Κλαούντια προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές μεταφορών και ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος της ουαλικής κυβέρνησης.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες πλημμύρες στο Μόνμουθ, με νερό να κατακλύζει το κέντρο της πόλης και κατοικημένες περιοχές μετά την όχθη ενός κοντινού ποταμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες. Στην Αγγλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, έχουν εκδοθεί δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

