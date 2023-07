Σαρλ Μισέλ και Ερντογάν συμφώνησαν να «ενεργοποιήσουν εκ νέου» τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συμφώνησαν να «ενεργοποιήσουν εκ νέου» τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα ο Σαρλ Μισέλ στο τέλος της συνάντησής τους στο Βίλνιους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ», έγραψε στο Twitter o Σαρλ Μισέλ.

Commended President @RTErdogan on the central role Türkiye played in brokering and ensuring the Black Sea Grain Initiative.

We also discussed Sweden’s accession to @NATO, also in view of improved 🇪🇺-🇹🇷 relations. pic.twitter.com/4o1ZiONDML

