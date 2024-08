Σανγκάη: Παρανάλωμα του πυρός πρώην σοβιετικό αεροπλανοφόρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρώην σοβιετικό αεροπλανοφόρο, που είχε παροπλιστεί, κάηκε σε υδάτινη δίοδο κοντά στη Σαγκάη, όπου είχε μετατραπεί σε κινεζικό τουριστικό αξιοθέατο.

Το αεροπλανοφόρο Μινσκ, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο τα τελευταία οκτώ χρόνια σε μια λιμνοθάλασσα κοντά στον ποταμό Γιανγκτσέ, στο Ναντόνγκ, της επαρχίας Τζιανγκσού, στην Κίνα, έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισής του προκειμένου να γίνει μέρος ενός στρατιωτικού θεματικού πάρκου, μετέδωσε η κρατική Εθνική Ραδιοφωνία της χώρας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής και κατασβέστηκε περίπου 24 ώρες αργότερα, ανέφερε το δημοσίευμα. Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό καπνό και μεγάλες φλόγες να καίνε στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου, ενώ μεταγενέστερες εικόνες έδειχναν εκτεταμένες ζημιές στην υπερκατασκευή του πλοίου και απανθρακωμένο μέταλλο στο πλευρό του κάτω από το κύριο κατάστρωμα.

«Δεν υπάρχουν θύματα και τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται», ανέφερε το κρατικό ραδιόφωνο της Κίνας, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το «Μινσκ» αποτελούσε στο παρελθόν την κύρια ατραξιόν, και επί 16 χρόνια, σε ένα θεματικό πάρκο στη νότια Κίνα που έχει πλέον καταργηθεί.

Οι προσπάθειες ανακαίνισης του τεράστιου πλοίου, που ξεκίνησαν πρόσφατα για να γίνει το αεροπλανοφόρο το επίκεντρο ενός άλλου θεματικού πάρκου τίθενται πλέον εν αμφιβόλω, πρόσθεσε το ρεπορτάζ.

A fire broke out during the dismantling and renovation of the retired Soviet aircraft carrier “Minsk,” which was docked in Nantong, Jiangsu Province, around 4pm on August 16. pic.twitter.com/cGfMmgiki9

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 18, 2024