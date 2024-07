Σάλος στη Γαλλία με το φιλί της υπουργού Αθλητισμού στον Μακρόν – Το άβολο βλέμμα του Ατάλ και τα σχόλια στα social media

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία με αφορμή μια φωτογραφία που δείχνει τη Γαλλίδα υπουργό Αθλητισμού, Amélie Oudéa-Castéra, να δίνει ένα φιλί κοντά στον λαιμό στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το περιστατικό ανέδειξε και η Telegraph, η οποία δημοσίευσε τη φωτογραφία με την… ασυνήθιστη κίνηση της 46χρονης υπουργού. Στην εικόνα, η Oudéa-Castéra έχει το χέρι της γύρω από το λαιμό του Μακρόν, φιλώντας τον στο μάγουλο, ενώ ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ φαίνεται -κάπως άβολα- να κοιτάζει αλλού.

🇫🇷 Photos of Emmanuel Macron’s sports minister planting a kiss close to his neck at the Olympic Games opening ceremony have caused a stir in France



Το γαλλικό περιοδικό Midi Libre ήταν από τα πρώτα που σχολίασε τη φωτογραφία, σημειώνοντας: «Μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η πίεση έφυγε, δίνοντας τη θέση της στην ευφορία. Σε μια έκρηξη χαράς, η υπουργός Αθλητισμού Amélie Oudéa-Castéra και ο πρόεδρος Emmanuel Macron φιλήθηκαν. Το φιλί προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση».

Το Madame Figaro, ένα άλλο εξέχον γαλλικό έντυπο, χαρακτήρισε τη φωτογραφία «παράξενη» και ανέφερε ότι η Oudéa-Castéra «σίγουρα ξέρει πώς να κάνει τους ανθρώπους να μιλούν γι’ αυτήν».

Η εικόνα έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι χρήστες του Χ, σχολίασαν πως στην αρχή θεώρησαν τη φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (deepfake). Ωστόσο, πρόκειται για πραγματική λήψη.

Η Oudéa-Castéra, η οποία συχνά αναφέρεται με τα αρχικά AOC, παντρεύτηκε το 2006 τον Frédéric Oudéa, διευθύνοντα σύμβουλο στον τομέα της οικονομίας, ενώ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των προετοιμασιών για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία μετά από 100 χρόνια, κάνοντας και μια ιστορική βουτιά στον Σηκουάνα για να αποδείξει την καθαρότητα των υδάτων του – παρεμπιπτόντως, σήμερα τελικά τα νερά κρίθηκαν κατάλληλα για να φιλοξενήσουν το τρίαθλο, μετά από τρεις αναβολές έναρξης του αθλήματος.

France’s Minister of Sport Amélie Oudéa-Castéra took a swim in the Seine river in Paris today.

She wanted to prove to the participants of the Paris Olympics that it will be safe for them to swim in the polluted river during the triathlon and other events pic.twitter.com/DekRkkQriG

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 13, 2024